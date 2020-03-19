Силуанов: власти РФ выполнят все соцобязательства при нынешних ценах на нефть или ниже

"Они будут выполнены в первоочередном порядке и безусловно. Действительно, цены невысокие. Тем не менее, запасов прочности у нас достаточно, для того чтобы профинансировать все наши обязательства - и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит как минимум на шесть лет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти РФ выполнят в полном объеме все социальные обязательства при нынешних ценах на нефть или ниже, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-1" .

"С точки зрения выполнения обязательств, первоочередных - это зарплаты, пенсии, пособия, - никаких поводов для того, чтобы говорить об изменении порядка выплат у нас нет. Мы в полном объеме будем [все] выполнять", - добавил Силуанов.

Отклонение инфляции

Он рассказал, что Минфин не видит рисков серьезного отклонения инфляции от цели в 4% в текущем году.

"Все будет зависеть от того, насколько продержится в текущем году ситуация с низкими нефтяными котировками. Мы рассчитываем, что в целом инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя в 4%. Есть инструменты у Центрального банка, есть инструменты у правительства по контролю за ценами. Поэтому, я считаю, что риска серьезного отклонения показателя инфляции от целевых показателей в настоящий момент нет", - сказал министр.

Потребительские цены в России в период с 11 по 16 марта 2020 года выросли на 0,1%, следует из материалов Росстата. Такая динамика сохраняется третью неделю подряд. С начала года инфляция набрала 1%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 16 марта, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне 2,3%.

Продажа резервов

Он добавил, что решение ЦБ о продаже валютных резервов позволит стабилизировать курс рубля.

"Сегодня Центральный банк вышел на рынок продажи валютных резервов. Это решение как раз позволит больше осуществлять операции продаж валюты на валютной бирже, и это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам", - сказал министр.

ЦБ 19 марта сообщил, что приступает к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ. На фоне повышенной волатильности на финансовых рынках регулятор разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности.