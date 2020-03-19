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Курс евро опустился ниже 85 рублей

Доллар падает на 1,76% - до 79,4 рубля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Курс евро на Московской бирже снизился на 3,9% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 20:25 мск европейская валюта торгуется на уровне 84,87 рубля. Доллар падает на 1,76% - до 79,4 рубля.

В свою очередь на международном рынке Forex курс евро опустился на 3,85%, достигнув 84,9 рубля, свидетельствуют данные торгов. На 20:13 мск курс доллара упал на 1,6%, до 79,5 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне дорожает на 12,6%, до $28 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI растет на 22% и находится на отметке $25,4 за баррель, на уровне марта 2002 года.

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