{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инвесторы вложат более 100 млрд рублей в промышленные проекты Ростовской области

Министерство промышленности и энергетики региона координирует реализацию 18 инвестпроектов, которые помогут создать свыше 5 тыс. рабочих мест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Общая сумма инвестиционных проектов в сфере промышленности, которые реализуются на территории Ростовской области, превышает 100 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель губернатора региона - министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

"Министерство промышленности и энергетики Ростовской области в настоящее время осуществляет координацию 18 инвестпроектов на общую сумму более 101,6 млрд рублей. Это позволит создать 5194 новых рабочих места", - приводит пресс-служба слова Сорокина.

По словам Сорокина, один из примеров - реализация инвестпроекта "Атлантис-Пак", соглашение о котором было подписано с группой "Агроком" и правительством области в 2017 году. В четверг в рамках реализации второго и основного этапа проекта на новую производственную площадку предприятия в Ростове-на-Дону прибыло 35 фур с оборудованием, разработанным немецкой KUHNE по индивидуальному заказу "Атланис-Пак" и пока не имеющим аналогов в мире.

По данным пресс-службы "Агрокома", новую линию по производству высокобарьерных пленок для упаковки скоропортящихся продуктов откроют на площадях Ростовского завода гражданской авиации №412 (РЗГА-412, также входит в группу) в помещениях, прошедших реновацию в рамках проекта по конверсии предприятия. Ввод оборудования запланирован на осень 2020 года. "Проектная мощность нового завода после запуска второй линии, намеченного на конец 2023 года, составит 10,6 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций - более 3 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе, добавив, что запуск нового завода позволит создать более 150 новых рабочих мест.

РЗГА-412 расположен на территории закрытого старого аэропорта Ростова-на-Дону. После его закрытия в 2017 году эксплуатация взлетно-посадочной полосы была прекращена, в связи чем авиаремзавод был вынужден свернуть работы по ремонту самолетов, в настоящее время предприятие занимается ремонтом двигателей и агрегатов. Власти региона заявляли о возможности переноса мощностей завода в новый аэропорт Платов или город Батайск, где создается вертолетный кластер, однако окончательное решение об этом принято не было.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Глава Роспечати и имеющие доступ к гостайне сотрудники не смогут иметь счета за рубежом
Реализация проекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС