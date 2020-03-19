Инвесторы вложат более 100 млрд рублей в промышленные проекты Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Общая сумма инвестиционных проектов в сфере промышленности, которые реализуются на территории Ростовской области, превышает 100 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель губернатора региона - министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

"Министерство промышленности и энергетики Ростовской области в настоящее время осуществляет координацию 18 инвестпроектов на общую сумму более 101,6 млрд рублей. Это позволит создать 5194 новых рабочих места", - приводит пресс-служба слова Сорокина.

По словам Сорокина, один из примеров - реализация инвестпроекта "Атлантис-Пак", соглашение о котором было подписано с группой "Агроком" и правительством области в 2017 году. В четверг в рамках реализации второго и основного этапа проекта на новую производственную площадку предприятия в Ростове-на-Дону прибыло 35 фур с оборудованием, разработанным немецкой KUHNE по индивидуальному заказу "Атланис-Пак" и пока не имеющим аналогов в мире.

По данным пресс-службы "Агрокома", новую линию по производству высокобарьерных пленок для упаковки скоропортящихся продуктов откроют на площадях Ростовского завода гражданской авиации №412 (РЗГА-412, также входит в группу) в помещениях, прошедших реновацию в рамках проекта по конверсии предприятия. Ввод оборудования запланирован на осень 2020 года. "Проектная мощность нового завода после запуска второй линии, намеченного на конец 2023 года, составит 10,6 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций - более 3 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе, добавив, что запуск нового завода позволит создать более 150 новых рабочих мест.

РЗГА-412 расположен на территории закрытого старого аэропорта Ростова-на-Дону. После его закрытия в 2017 году эксплуатация взлетно-посадочной полосы была прекращена, в связи чем авиаремзавод был вынужден свернуть работы по ремонту самолетов, в настоящее время предприятие занимается ремонтом двигателей и агрегатов. Власти региона заявляли о возможности переноса мощностей завода в новый аэропорт Платов или город Батайск, где создается вертолетный кластер, однако окончательное решение об этом принято не было.