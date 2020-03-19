Российские ретейлеры намерены сдерживать рост цен на продукты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские продуктовые сети не получали уведомлений от поставщиков о росте отпускных цен на продукты на фоне распространения коронавируса и изменения курса рубля и намерены сдерживать повышение цен. Об этом ТАСС рассказали опрошенные торговые сети.

"В настоящее время компания делает все необходимое для того, чтобы не допустить роста цен, сохранить их стабильность", - сообщил представитель "Магнита".

"На текущий момент цены в "Утконос Онлайн" находятся на прежнем уровне, и в ближайшем будущем мы не планируем менять действующую ценовую политику компании. Также мы не фиксируем фактов повышения цен со стороны наших поставщиков", - отметил представитель онлайн-гипермаркета "Утконос". Ретейлер, как и торговые сети "Ашан" и "Азбука вкуса", не получал уведомлений от поставщиков о повышении цен на продукты.

В "Азбуке вкуса" также отметили, что "не планируют резких движений в ценообразовании", несмотря на то, что полностью избежать изменения цен при текущих курсах валют, по мнению ретейлера, вряд ли получится. "У нас высокая доля в обороте импортных товаров, напрямую зависящих от курса валют, но по всем локальным поставщикам контракты в рублях, и мы будем сдерживать рост цен так долго, как это возможно, используя механизмы договорных условий. Нужно понимать, что поставщики импорта не могут, да и не хотят в одностороннем порядке менять условия поставок, это всегда обоюдный договорной процесс", - рассказали в "Азбуке вкуса".

В Metro напомнили, что цены на социально значимые продукты не могут резко измениться, как и на товары отечественного производства. "Что касается продукции, произведенной в России, то ее импортная составляющая отразится на ценах не раньше, чем через несколько месяцев, и вполне возможно, что курсы валют к тому времени успеют стабилизироваться", - подтвердил представитель "Азбуки вкуса".

Онлайн-гипермаркет "Утконос" закупает весь ассортимент на локальном рынке, большая часть товаров из продуктовых категорий производится на территории РФ. "Безусловно, некоторые из производителей используют импортированное сырье при производстве, но это очень небольшая часть от всех поставок. Соответственно, напрямую наше ценообразование не связано с колебанием курсов валют, поэтому в сложившейся ситуации мы не прогнозируем существенного роста цен на товары, а давать какие-либо прогнозы по дальнейшему развитию ситуации на рынке пока рано. Мы будем продолжать предлагать нашим покупателям действующий сейчас уровень цен", - заключили в "Утконос Онлайн".

Ранее президент "Альфа-групп" (основной акционер X5 Retail Group) Вадим Зингман сообщал, что товара по нынешним ценам в магазинах X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в условиях повышенного спроса хватит до начала апреля включительно. По определенным группам социальных товаров, по его словам, у поставщиков повышаются цены (сахар, крупы, рис и гречка). При этом, Зингман указал, что ретейлер пока цены не повышает и не планирует.