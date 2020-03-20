{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Треть работодателей России не вводили никаких мер из-за коронавируса

Самая распространенная мера в борьбе с инфекцией - закупка дополнительных антисептических средств


МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Треть российских компаний не вводили никаких предупредительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Расшифрованный геном и заражение князя Монако. Главное о коронавирусе за 19 марта

"36% компаний не вводили никаких мер по борьбе с распространением коронавируса. Выше всего эта доля среди небольших компаний: 60% среди компаний с численностью до 10 человек. Среди компаний с численностью более 500 человек эта доля составила 22%. Также меньше всего компаний, которые не приняли никаких мер, среди московских компаний (60%)",- говорится в сообщении.

Самая распространенная мера среди работодателей (43%) в борьбе с этой инфекцией - закупка дополнительных антисептических средств. А самая непопулярная - удаленная работа и измерение температуры сотрудников. Только в 23% компаний ввели такие меры.

В пресс-службе hh.ru рассказали, что опрос проводился с 16 по 19 марта 2020 среди 421 представителей российских компаний.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Посол Сирии заявил, что Турция не будет разрабатывать нефтяные месторождения в Хасеке
Анкара не имеет права на сирийские природные ресурсы, подчеркнул Рияд Хаддад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС