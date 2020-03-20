Треть работодателей России не вводили никаких мер из-за коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Треть российских компаний не вводили никаких предупредительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"36% компаний не вводили никаких мер по борьбе с распространением коронавируса. Выше всего эта доля среди небольших компаний: 60% среди компаний с численностью до 10 человек. Среди компаний с численностью более 500 человек эта доля составила 22%. Также меньше всего компаний, которые не приняли никаких мер, среди московских компаний (60%)",- говорится в сообщении.

Самая распространенная мера среди работодателей (43%) в борьбе с этой инфекцией - закупка дополнительных антисептических средств. А самая непопулярная - удаленная работа и измерение температуры сотрудников. Только в 23% компаний ввели такие меры.

В пресс-службе hh.ru рассказали, что опрос проводился с 16 по 19 марта 2020 среди 421 представителей российских компаний.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.