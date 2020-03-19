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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

Издание при этом не уточняет, на что именно будут направлены ограничительные меры
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© AP Photo/Jae C. Hong

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении России в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Об этом со ссылкой на источники сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

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Так, по ее данным, администрация США намерена призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню добычи нефти. Газета подчеркивает, что для этого Вашингтон намерен воспользоваться дипломатическими каналами, в том числе на уровне Госдепартамента и Совета национальной безопасности Белого дома.

Кроме того, указывают источники The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения санкций в отношении России. При этом они не уточняют, на что именно будут направлены ограничительные меры и какой шаг со стороны Москвы может их спровоцировать.

Ранее в четверг Трамп заявил, что "в надлежащее время" собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти. При этом глава Белого дома выразил мнение, что низкие цены на углеводороды "разрушительны" для российской экономики.

В четверг нефть Brent торгуется на отметке ниже $27 за баррель. При этом нефть сорта Urals, доходы от продажи которой формируют бюджет РФ, подешевела, по данным агентства Argus Media, до $18,4 за баррель. Это минимальный уровень с 2002 года.

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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