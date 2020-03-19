WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении России в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Об этом со ссылкой на источники сообщила в четверг газета The Wall Street Journal .

Так, по ее данным, администрация США намерена призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню добычи нефти. Газета подчеркивает, что для этого Вашингтон намерен воспользоваться дипломатическими каналами, в том числе на уровне Госдепартамента и Совета национальной безопасности Белого дома.

Кроме того, указывают источники The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения санкций в отношении России. При этом они не уточняют, на что именно будут направлены ограничительные меры и какой шаг со стороны Москвы может их спровоцировать.

Ранее в четверг Трамп заявил, что "в надлежащее время" собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти. При этом глава Белого дома выразил мнение, что низкие цены на углеводороды "разрушительны" для российской экономики.

В четверг нефть Brent торгуется на отметке ниже $27 за баррель. При этом нефть сорта Urals, доходы от продажи которой формируют бюджет РФ, подешевела, по данным агентства Argus Media, до $18,4 за баррель. Это минимальный уровень с 2002 года.