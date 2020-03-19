"Русал" может приостановить производство на заводе в Ирландии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Алюминиевый холдинг "Русал" рассматривает возможность сокращения производства на своем ирландском активе, крупнейшем в Европе глиноземном заводе Aughinish в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщил ТАСС представитель компании. В случае ухудшения ситуации предприятие надо будет готовить к безопасной остановке.

Число заболевших коронавирусом в Ирландии возросло до 366 человек, за последние два дня было выявлено более 150 случаев заболевания, напомнил он.

"Правительство Ирландии принимает максимальные меры по недопущению распространения вируса. Во всех регионах страны закрываются учебные заведения, включая школы и детские сады, общественные учреждения, ограничивается движение общественного транспорта. В этих условиях у наших сотрудников не будет возможности выполнять свои профессиональные обязанности. Производство глиноземного предприятия нельзя перевести на удаленную работу из дома. Поэтому единственный выход - сокращение производства и подготовка его к безопасной остановке при ухудшении эпидемической ситуации" - сказали в "Русале".

Aughinish Alumina на острове Огиниш в Ирландии - крупнейший глиноземный завод в Европе и крупнейший глиноземный актив "Русала". Его производственная мощность составляет 1,915 млн тонн глинозема в год. На предприятии работает 450 человек.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2019 года производство компании достигло 3,76 млн тонн.