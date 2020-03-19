"Росэнергоатом" построит дата-центры в Москве, Петербурге и Татарстане

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома), запустивший центр обработки данных (ЦОД) в Тверской области на площадке Калининской АЭС, в ближайшей перспективе построит дата-центры в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении "Росэнергоатома".

"В ближайшей перспективе "Росэнергоатом" расширит проект глобальной сети дата-центров и построит в течение ближайших 3-4 лет несколько ЦОДов: в особой экономической зоне "Иннополис" под Казанью (Татарстан) (соглашение о его строительстве "Росэнергоатом" и правительство Татарстана подписали в 2019 году), а также в Санкт-Петербурге и в Москве", - говорится в сообщении.

При этом в Москве планируется построить два ЦОДа, один из которых будет рассчитан на более чем 2 тыс. стоек, что позволит назвать его "гиперЦОДом".

"Для нас принципиально важно реализовать связанный географический кластер. Связка Москва - Удомля - Санкт-Петербург является для нас стратегической. Все инвестиции в проект создания инфраструктуры оцениваются в размере 12-14 млрд рублей", - цитирует пресс-служба концерна слова заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам "Росэнергоатома" Сергея Мигалина.

Реализованный проект

Первым дата-центром стал ЦОД "Калининский" в Тверской области. Он был сдан в коммерческую эксплуатацию в 2018 году и в настоящее время является опорным дата-центром концерна "Росэнергоатом" и используется как для собственных ИТ-систем, так и для ряда корпоративных систем госкорпорации "Росатом".

Также компания активно привлекает коммерческих заказчиков. По итогам этого года выручку ЦОД планируется удвоить в сравнении с 2019 годом до 1 млрд рублей.

"Росэнергоатом" отмечает, что наличие независимого, бесперебойного и мощного источника энергоснабжения такого, как атомная станция, и высокий уровень обеспечения безопасности территории объекта делают расположение ЦОД на площадке АЭС очень привлекательным для хранения и обработки критических данных.