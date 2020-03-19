{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Росэнергоатом" построит дата-центры в Москве, Петербурге и Татарстане

В Москве компания намерена создать сразу два центра обработки данных, один из которых будет рассчитан на 2 тыс. стоек

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома), запустивший центр обработки данных (ЦОД) в Тверской области на площадке Калининской АЭС, в ближайшей перспективе построит дата-центры в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении "Росэнергоатома".

"В ближайшей перспективе "Росэнергоатом" расширит проект глобальной сети дата-центров и построит в течение ближайших 3-4 лет несколько ЦОДов: в особой экономической зоне "Иннополис" под Казанью (Татарстан) (соглашение о его строительстве "Росэнергоатом" и правительство Татарстана подписали в 2019 году), а также в Санкт-Петербурге и в Москве", - говорится в сообщении.

При этом в Москве планируется построить два ЦОДа, один из которых будет рассчитан на более чем 2 тыс. стоек, что позволит назвать его "гиперЦОДом".

"Для нас принципиально важно реализовать связанный географический кластер. Связка Москва - Удомля - Санкт-Петербург является для нас стратегической. Все инвестиции в проект создания инфраструктуры оцениваются в размере 12-14 млрд рублей", - цитирует пресс-служба концерна слова заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам "Росэнергоатома" Сергея Мигалина.

Реализованный проект

Первым дата-центром стал ЦОД "Калининский" в Тверской области. Он был сдан в коммерческую эксплуатацию в 2018 году и в настоящее время является опорным дата-центром концерна "Росэнергоатом" и используется как для собственных ИТ-систем, так и для ряда корпоративных систем госкорпорации "Росатом".

Также компания активно привлекает коммерческих заказчиков. По итогам этого года выручку ЦОД планируется удвоить в сравнении с 2019 годом до 1 млрд рублей.

"Росэнергоатом" отмечает, что наличие независимого, бесперебойного и мощного источника энергоснабжения такого, как атомная станция, и высокий уровень обеспечения безопасности территории объекта делают расположение ЦОД на площадке АЭС очень привлекательным для хранения и обработки критических данных.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургТверская областьТатарстан
Реклама на ТАСС
Торги на Нью-Йоркской бирже закрылись небольшим ростом ключевых индексов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС