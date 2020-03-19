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Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил, что поддерживает приобретение правительством доли в компаниях США

Американский лидер также поддержал предложение запретить компаниям использовать деньги налогоплательщиков, чтобы повышать премии своему руководству, а также выкупать собственные акции

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что поддерживает приобретение правительством доли в некоторых американских компаниях в связи со вспышкой нового коронавируса.

На брифинге в Белом доме журналисты спросили его, поддержит ли он приобретение федеральным правительством пакета акций компаний страны, которые получают помощь в связи с распространением заболевания. "Да. Я поддержу. Я правда поддержу", - ответил глава государства. С таким предложением в среду выступил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Мы будем помогать авиаотрасли. Мы будем помогать сектору морских круизов. Мы, наверное, будем помогать гостиничной отрасли. <...> Мы будем помогать малому бизнесу", - добавил Трамп. По его словам, власти стремятся помочь в первую очередь простым работникам и сотрудникам компаний. "Мы не хотим выбирать победителей и проигравших, - отметил глава Белого дома. - Мы хотим, чтобы все получали выгоду".

Он также поддержал предложение запретить компаниям использовать деньги налогоплательщиков, чтобы повышать премии своему руководству, а также выкупать собственные акции. "Мы не хотим этого, - подчеркнул президент. - Некоторые компании, как вы знаете, выкупают собственные акции. Очень трудно сказать им нет, но я скажу им не делать этого". Отвечая на вопрос, будет ли он запрещать выкуп собственных акций и повышение премий руководству в качестве условий предоставления экономической помощи, Трамп сказал: "Я бы согласился с такими условиями".

Глава государства также считает, что помощь просят компании, которые ранее "выкупали собственные акции". Он также подчеркнул, что его администрации может понадобиться больше денег от Конгресса на борьбу с коронавирусом в зависимости от масштабов распространения заболевания. В среду Кадлоу не исключил, что американским властям потребуется свыше $1,3 трлн на программу смягчения последствий распространения коронавируса в США.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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