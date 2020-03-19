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Отмена поезда Адлер - Калининград не критична для связи области с другими регионами России

В регионе продолжают действовать еще два транзитных поезда - до Санкт-Петербурга и Москвы

КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Приостановка движения поезда Адлер - Калининград сократит возможности выезда в другие регионы России для жителей Калининградской области, но не окажет критического влияния на транспортное сообщение территории с российскими регионами, считают в правительстве самого западного региона страны, сообщил ТАСС руководитель правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Компания РЖД в четверг сообщила, что с 20 марта все рейсы поезда №360 Калининград - Адлер, следующего по территории Литвы, отменяются в связи с нотой литовского МИД. С 23 марта поезд №359/360 будет курсировать по маршруту Адлер - Смоленск.

"Безусловно, это не лучшая новость, что стало на один поезд меньше, который курсирует по маршруту, соединяющему область с основной территорией страны. Но сейчас это не критичная проблема, потому что у нас остаются еще два транзитных поезда - до Санкт-Петербурга и Москвы, и пассажиры, которые предпочитают добираться до Адлера железнодорожным транспортом, а не самолетом, могут пересесть на соответствующий поезд в Москве или Петербурге", - сказал Лысков.

Востребованность поезда до Адлера из Калининграда сейчас не настолько высока, поскольку еще не начался сезон летних отпусков, добавил собеседник агентства. "Надеемся, что к лету ситуация стабилизируется", - сказал он, уточнив, что региональное Агентство по международным и межрегиональным связям ведет переговоры с литовской стороной по вопросу возобновления движения этого поезда. "Формально это такой же транзитный поезд, как и поезда до Москвы и Санкт-Петербурга", - пояснил он.

По сообщению РЖД, поезда на Калининград, которые отправятся из Адлера 19 и 21 марта, проследуют только до станции Минск. Неиспользованные проездные документы на отмененный маршрут пассажиры могут вернуть без удержаний сборов и плат в течение полугода после отмены.

По данным правительства Калининградской области, поезда №030/029 Калининград - Москва - Калининград и №080/079 Калининград - Санкт-Петербург - Калининград продолжают курсировать по своим маршрутам без остановок в Литве. Максимальное количество граждан РФ в одном транзитном поезде составляет 100 человек - не более двух пассажиров в одном купе или в одном сегменте плацкартного вагона.

Теги
ЛитваРоссияКраснодарский крайКалининградская область
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