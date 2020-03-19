IKEA в России работает в штатном режиме

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Шведский ретейлер IKEA, заявивший ранее о закрытии магазинов во многих странах мира из-за пандемии коронавируса, работает в России в штатном режиме, но сообщает о закрытии с 20 марта детских комнат. Об этом ТАСС сообщили в Ingka (материнской компании IKEA).

"В условиях риска распространения коронавируса (COVID-19) мы внимательно следим за развитием ситуации. С 20 марта временно прекращают работу детские игровые комнаты в магазинах IKEA в России", - сообщили в компании.

По словам представителя компании, принимаются все необходимые профилактические меры, в частности, увеличена частота и интенсивность дезинфекций рабочих помещений и мест общественного пользования, организовано информирование сотрудников и покупателей о профилактических мерах и необходимости соблюдения правил личной гигиены для снижения потенциального риска заражения.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и следуем требованиям и рекомендациям российских органов власти и Всемирной организации здравоохранения в организации работы магазинов", - сказали в компании.

В течение прошлой и текущей недели закрылись торговые точки IKEA в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, а также в Канаде и США. В Венгрии магазины сети пока открыты, но работать они будут только до 15:00 по местному времени. В Индии, Ирландии и Великобритании IKEA закроются в пятницу. В Китае торговые точки, ранее закрытие, постепенно возобновляют работу, так как эпидемия в стране пошла на спад.