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СМИ: в Siemens приняли решение о преемнике Джо Кэзера на посту главы компании

Им станет нынешний замглавы концерна Роланд Буш

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет электротехнического гиганта Siemens на внеочередном заседании принял решение о преемнике Джо Кэзера на посту председателя правления компании - им станет нынешний замглавы концерна Роланд Буш. Об этом сообщила в четверг газета Handelsblatt.

На 3 февраля 2021 года запланировано следующее общее собрание акционеров гиганта. Тогда же самое позднее и будет назначен Буш.

Сам Кэзер проинформировал набсовет, что не намерен продлевать свой мандат. Как ожидается, он займет впоследствии пост председателя наблюдательного совета новой компании Siemens Energy, которая, как планируется, возникнет в текущем году в результате реструктуризации Siemens.

Siemens AG - один из ведущих производителей электроники и электротехники, действующий в таких областях как информатика и связь, системы автоматизации и контроля, энергетика, транспорт и здравоохранение. В компании по всему миру работают около 385 тыс. человек. Концерн активно действует в России.

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