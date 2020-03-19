Эксперты: защититься от волатильности на рынках можно не только покупкой долларов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полностью защитить инвестиции в условиях обвала на рынках не получится, однако интересные активы, на которые имеет смысл обратить внимание, еще существуют, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Как отмечают специалисты, сейчас все классические защитные активы, включая золото, демонстрируют слабость, падают в цене даже облигации надежных компаний и государств. Поэтому самым надежным защитным активом в текущей рыночной ситуации является доллар. Тем не менее, помимо валюты, эксперты также предлагают обратить внимание на биржевые товары (commodities) и акции российских и иностранных компаний.
Валюты
Риски минимальны, если инвестор держит средства в наличных, полагают опрошенные эксперты. Как отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов, нынешняя ситуация на мировых фондовых рынках говорит о том, что во времена панических настроений на глобальных финансовых рынках "защитных" активов, кроме американского доллара, попросту нет.
"Как правило, крупные и средние фонды в торговле на фондовых рынках используют кредитное плечо, размер которого может в разы превосходить собственные средства, в связи с чем при формировании нисходящего тренда игроки приступают к продаже ранее купленных активов. А при усилении паники на рынках пытаются выйти в кэш и вернуть кредитору заемные средства, что приводит к фиксации широкого класса активов которое у них есть в наличии, включая золото", - пояснил он. Тем самым во времена обвалов на биржах главным защитным активом становится доллар - как основная валюта фондирования, в то время как акции, криптовалюты и даже облигации нещадно распродаются.
Помимо американского доллара из иностранных валют также интересна и японская иена, отметил аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
"Индекс американского доллара (DXY), показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, еще в начале 2018 года был 88,9 п., с тех пор он находится в восходящем тренде. С 1 по 19 марта 2020 года он вырос на 7,3% и достиг 102 п. Другой защитной резервной валютой продолжает оставаться иена. С конца 2016 года и до сегодняшнего дня она находится в относительно узком диапазоне котировок в паре с долларом США. Залогом этой стабильности является тенденция к укреплению иены, которая сдерживается монетарными властями Японии, предоставляя свободу в использовании экономических стимулов", - пояснил эксперт.
Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков также считает, что в текущей ситуации лучше держать капитал в крепких валютах стран, экономики которых несильно зависят от цен на энергоресурсы.
Акции российских компаний
Несмотря на массовые распродажи и волатильность, на российском рынке можно обратить внимание на акции компаний из "нецикличных" секторов экономики со стабильными денежными потоками и высокими дивидендами, полагает заместитель начальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.
"На российском рынке это акции МТС, компании из сектора электрогенерации - ТГК-1 и ОГК-2 - и совсем защитные - акции "Сургутнефтегаза" привилегированные, которые выигрывают от девальвации рубля. У всех вышеперечисленных компаний дивидендная доходность превышает 10%", - пояснил он.
Также эксперты выделяют и крупных ретейлеров - "Магнит" и Х5 Retail Group. "Ввиду ввода карантинных мер люди закупают продукты впрок. При этом стоит учитывать, что когда карантин закончится, люди начнут потреблять накупленные запасы и, соответственно, меньше ходить за покупками", - пояснил инвестиционный консультант "БКС Премьер" Ян Мельничук.
Акции иностранных компаний
Если стоит цель сохранить сбережения и не упустить момент разворота рынка вверх, стоит обратить внимание на ряд американских компаний, меньше других страдающий от последствий коронавируса и финансового шторма, считает Миронюк.
Среди прочих эксперт отметил биотехнологическую компанию Gilead Sciences (GILD), которая стремится начать продажи препарата от коронавируса раньше конкурентов. "За год прибыль компании по результатам финансового отчета за четвертый календарный квартал выросла с $3 млн (0 центов на акцию) до $2,7 млрд ($2,12 цента). В случае начала продаж препарата от коронавируса котировки окажутся выше $80 за акцию", - пояснил он.
Среди всех крупных ретейлеров, в том числе в сфере электронной коммерции, лучшие перспективы у Amazon (AMZN), полагает он. "Доля на рынке регулярно растет, а статьи доходов с высокой маржей увеличиваются. Снижение цены на нефть существенно влияет на стоимость доставки. Отдельный бизнес компании - Amazon - Web Services (AWS). Это коммерческое публичное "облако", компания предоставляет подписчикам виртуальные серверы, ресурсы хранения. Также AWS поддерживает многие ведущие потребительские приложения, такие как Netflix (NFLX), Disney (DIS), Disney+, Apple (AAPL)", - пояснил Миронюк, добавив, что Amazon претендует на резкий рост котировок после начала разворота рынка.
Среди компаний из сектора развлечений Ян Мельничук также выделил Electronic Arts и Blizzard. Кроме того, можно обратить внимание на крупных ретейлеров, например американский Walmart, добавил он.
Также в условиях тотального распространения камер карантина дополнительную прибыль будет получать производитель медицинского оборудования ResMed Inc. (RMD). "В текущей ситуации ResMed фокусируется на производстве масок и других средств защиты от вируса. При этом развивая традиционное для компании направление оборудования для лечения апноэ, ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких - прим. ТАСС) и других респираторных заболеваний. Компания реинвестирует значительную часть прибыли в исследования и разработки. Потенциал роста акций не ограничен сроками окончания эпидемии, покупку интересно рассматривать на интервале 12-24 месяцев", - также рассказал Миронюк.
На американском рынке Ярослав Калугин также выделил акции компаний AT&T (телекоммуникации), Nextera Energy (коммунальный сектор) и Altria Group (табачный сектор). "Altria Group предлагает одну из самых высоких дивидендных доходностей - 8,8%, AT&T - 6,4%. Nextera Energy - 2,8%, [что] не так много, но компания стабильно увеличивает свою прибыль и является растущей", - пояснил он.
Товарные активы
Золото можно по-прежнему назвать защитным активом, однако в последнее время и его не обошла стороной достаточно высокая волатильность, отмечает Максим Бирюков.
В ИК "Фридом Финанс" также считают, что золото еще покажет волну роста - по мере ускорения инфляции. Также из товарных активов стабильным спросом пользуется кофе. "С момента начала распространения эпидемии за пределами Китая котировки выросли с $100 до $108/фьючерсный контракт с поставкой в мае", - считает Миронюк.
ПИФы
Если есть небольшой аппетит к риску, можно рассмотреть покупку паев фондов, имеющих диверсифицированные портфели облигаций, полагает Максим Бирюков.
"Учитывая заметное падение цен на облигации, "входной билет" в такие фонды сейчас значительно подешевел, увеличив ожидаемую доходность. В данный момент нет веского основания полагать, что глобальную экономику ждут массовые дефолты эмитентов долговых инструментов, что является основным риском для подобных фондов", - отметил он.
Эксперт добавил, что текущая доходность долговых инструментов многих надежных заемщиков, к примеру международных корпораций, казначейств крупных стран, значительно превышает фактические риски неплатежей с их стороны, что дает основание считать их защитным инструментом.