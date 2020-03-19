Эксперты: защититься от волатильности на рынках можно не только покупкой долларов

Как отмечают специалисты, сейчас все классические защитные активы, включая золото, демонстрируют слабость, падают в цене даже облигации надежных компаний и государств. Поэтому самым надежным защитным активом в текущей рыночной ситуации является доллар. Тем не менее, помимо валюты, эксперты также предлагают обратить внимание на биржевые товары (commodities) и акции российских и иностранных компаний.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полностью защитить инвестиции в условиях обвала на рынках не получится, однако интересные активы, на которые имеет смысл обратить внимание, еще существуют, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Риски минимальны, если инвестор держит средства в наличных, полагают опрошенные эксперты. Как отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов, нынешняя ситуация на мировых фондовых рынках говорит о том, что во времена панических настроений на глобальных финансовых рынках "защитных" активов, кроме американского доллара, попросту нет.

"Как правило, крупные и средние фонды в торговле на фондовых рынках используют кредитное плечо, размер которого может в разы превосходить собственные средства, в связи с чем при формировании нисходящего тренда игроки приступают к продаже ранее купленных активов. А при усилении паники на рынках пытаются выйти в кэш и вернуть кредитору заемные средства, что приводит к фиксации широкого класса активов которое у них есть в наличии, включая золото", - пояснил он. Тем самым во времена обвалов на биржах главным защитным активом становится доллар - как основная валюта фондирования, в то время как акции, криптовалюты и даже облигации нещадно распродаются.

Помимо американского доллара из иностранных валют также интересна и японская иена, отметил аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Индекс американского доллара (DXY), показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, еще в начале 2018 года был 88,9 п., с тех пор он находится в восходящем тренде. С 1 по 19 марта 2020 года он вырос на 7,3% и достиг 102 п. Другой защитной резервной валютой продолжает оставаться иена. С конца 2016 года и до сегодняшнего дня она находится в относительно узком диапазоне котировок в паре с долларом США. Залогом этой стабильности является тенденция к укреплению иены, которая сдерживается монетарными властями Японии, предоставляя свободу в использовании экономических стимулов", - пояснил эксперт.

Старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков также считает, что в текущей ситуации лучше держать капитал в крепких валютах стран, экономики которых несильно зависят от цен на энергоресурсы.

Акции российских компаний

Несмотря на массовые распродажи и волатильность, на российском рынке можно обратить внимание на акции компаний из "нецикличных" секторов экономики со стабильными денежными потоками и высокими дивидендами, полагает заместитель начальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.