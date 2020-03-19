Российские фармацевты просят отложить внедрение маркировки лекарств из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) обратилась в Госдуму с просьбой отложить внедрение обязательной маркировки лекарств, намеченное на 1 июля, из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила письмо на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с просьбой ввести стоп-тайм на период действия ограничительных карантинных мер на введение с 1 июля маркировки лекарственных средств", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, к ней обращаются компании-производители из-за возникших трудностей при подготовке к старту системы обязательной маркировки лекарств. По данным отрасли, большинство компаний - членов АРФП финализируют работы по оснащению производственных линий необходимым оборудованием и осуществлению тестирования мониторинга движения лекарств. При этом многие текущие процессы по запуску проекта срываются из-за того, что в Россию не могут приехать специалисты компаний-поставщиков оборудования для осуществления пуско-наладочных работ из-за введения карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса. Российские специалисты также не могут выехать за рубеж для приемки отдельных элементов оборудования и прохождения обучения, а также получения практических навыков работы на этом оборудовании.

По словам генерального директора АРФП Виктора Дмитриева, из-за перечисленных препятствий вводить систему в промышленную эксплуатацию с 1 июля 2020 года рискованно, так как наладка оборудования приостановлена на неопределенный срок. При этом запуск системы без наладки приведет к сбоям в системе и дестабилизации лекарственного обеспечения в Российской Федерации, добавил он.

По мнению представителя оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), предпосылок для откладывания даты введения обязательной маркировки лекарств нет. Более того, сейчас этот механизм контроля за оборотом лекарственных препаратов особенно необходим для выполнения антикризисных поручений правительства в этой сфере, обеспечения доступности и точного учета лекарств и безопасности онлайн-торговли лекарствами, считает он.

На сегодня в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) зарегистрировано более 59 тыс. участников и выпущено более 546 млн кодов маркировки. По данным ЦРПТ, в системе зарегистрировано порядка 14 тыс. (73%) всех аптечных организаций, а также 600 производителей (более 93% всех российских компаний). Также в системе МДЛП зарегистрировано более 7 тыс. лекарственных препаратов (75%) лекарств в обращении в России, добавил представитель ЦРПТ.