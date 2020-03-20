Россия из-за коронавируса вводит ограничения на полеты в США, ОАЭ и Великобританию

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия с 20 марта вводит ограничения на полеты в США, ОАЭ и Великобританию на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 18 марта. Российские авиакомпании смогут выполнять рейсы только из терминала F Шереметьево в Нью-Йорк, Дубай и Лондон.

Это решение затрагивает только авиакомпании группы "Аэрофлот" и S7. Ранее в США полеты выполняла только авиакомпания "Аэрофлот" (ежедневные рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, а также один рейс в неделю в Вашингтон и четыре в Майами). Российские авиакомпании не летали в другие города Великобритании, кроме Лондона. Как следует из сообщения на сайте "Аэрофлота", компания продолжит выполнять полеты в столицу Соединенного Королевства, а вот дочерней "России" придется прекратить рейсы из Санкт-Петербурга в Лондон. Что касается ОАЭ, то "Аэрофлот" и "Победа" закроют рейсы в Дубай из Москвы, а S7 - из Новосибирска.

Авиакомпании смогут выполнять чартерные перелеты для доставки пассажиров домой. Ранее Россия огранила въезд иностранцев в страну, а также практически закрыла полеты в Европу.

Рейсы во все европейские страны также были ограничены. Разрешается летать только из терминала F в столицу европейской страны. По такому же принципу РФ ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Узбекистаном и другими странами.

В некоторые европейские столицы "Аэрофлот" самостоятельно закрывает рейсы, в основном в те страны, где введен режим чрезвычайной ситуации и закрыт въезд для иностранцев. Так, например, "Аэрофлот", закрыл рейсы в Лиссабон, Будапешт, Вену, Таллин, Варшаву, Прагу. Вместе с тем "Аэрофлот" продолжает рейсы в Японию, Индию и на Мальдивы.

Сокращение деятельности Шереметьево

Если с началом череды закрытия полетов в первую очередь были ограничены рейсы в Китай и Южную Корею, согласно решению оперативного штаба, разрешалось выполнять рейсы из терминала F Шереметьево только "Аэрофлоту", то теперь из Шереметьево может вылететь любой перевозчик, официального запрета на выполнения таких рейсов нет. Однако на данный момент только "Уральские авиалинии" воспользовались такой возможностью. Они выполняют рейсы из Шереметьево в Барселону.

В результате пассажиропоток Шереметьево сократился. Аэропорт объявил о планах закрыть с 20 марта международные терминалы E и С, рейсы будут переведены в D и F.