Прекращено курсирование поездов Адлер - Калининград, а также между РФ и Эстонией

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. РЖД с 20 марта прекратили курсирование поездов Адлер - Калининград, маршрут которых проходит по территории Литвы, и ограничили пассажирское сообщение между Россией и Эстонией в целях предотвращения распространения нового коронавируса.

Все рейсы поезда №360 Калининград - Адлер с 20 марта отменяются. Через Литву продолжают следовать только два транзитных поезда в Калининградскую область - из Москвы и Санкт-Петербурга. Поезда на Калининград, которые отправятся из Адлера 19 и 21 марта, проследуют только до Минска. Ранее поезда, следующие транзитом по территории Литвы в Калининград, перестали останавливаться на территории республики.

С 20 марта приостанавливается также курсирование поезда №34/33 Москва - Таллин, включая прицепные вагоны Москва - Санкт-Петербург отправлением из Москвы с 20 марта и из Таллина с 21 марта. Для обеспечения перевозки пассажиров, оформивших билеты на маршрут Москва - Санкт-Петербург, назначены дополнительные поезда по действующему расписанию поезда №33/34. Посадка пассажиров на дополнительные поезда будет производиться по имеющимся проездным документам на отмененные рейсы поездов №34/33 Москва - Таллин.

Неиспользованные проездные документы на отмененный маршрут пассажиры могут вернуть без удержаний сборов и плат в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета или с помощью веб-ресурсов, через которые билеты были оформлены, указали в РЖД.

Курсирование международных поездов в связи с распространением коронавируса ограничили в сообщении с Казахстаном, Францией, Германией, Молдавией, Монголией, Украиной, Латвией, Финляндией, Узбекистаном, Азербайджаном, Киргизией и Таджикистаном. Отменены поезда в Китай и КНДР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.