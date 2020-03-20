Банк России вряд ли изменит ключевую ставку на фоне коронавируса и дешевой нефти

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России в пятницу объявит, будет ли он менять ключевую ставку на фоне паники на рынках, вызванной пандемией коронавируса и падением цен на нефть, которые на этой неделе рухнули до уровней 2002-2003 годов. Специалисты уверены, что регулятор не поддастся панике и не пойдет по стопам зарубежных коллег, в последнее время в основном резко понизивших ставки.

Провал переговоров о продлении сделки ОПЕК+ и страх глобальной рецессии из-за пандемии обрушили как российский, так и мировые фондовые рынки. Нефть марки Brent, в начале месяца стоившая около $50 за баррель, за пару недель подешевела вдвое - ее цена в среду падала ниже $25, минимального значения с 2003 года. Следом упал рубль: курс доллара на торгах превышал 81 рубль, а евро приближался к отметке в 90.

Основные российские индексы по итогам торгов в четверг подскочили на 7,7-8,5%, однако в целом с начала года индекс Мосбиржи потерял 25,3%, а долларовый РТС - 41,7%. Их основное падение, как и у остальных мировых индексов, пришлось на последние две недели.

Что делают коллеги

Зарубежные центральные банки активно понижали ставки и принимали целый ряд других мер для поддержки инвесторов. Федеральная резервная система США (ФРС) в марте дважды экстренно опускала ставку и в итоге практически обнулила ее, установив на уровне 0-0,25% (в начале месяца она составляла 1,5-1,75%). Кроме того, регулятор объявил о запуске программы количественного смягчения. Правда, это не помогло успокоить инвесторов - американские индексы 16 марта, после второго понижения ставки, рухнули на 12-13%.

На следующий день, 17 марта, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что создаваемый ФРС механизм сможет выкупить ценные бумаги на $1 трлн для решения проблем с ликвидностью.

Дважды понижал ставку в последние дни и Банк Англии - в два подхода, 11 и 19 марта, он довел ставку с 0,75% до 0,1%. Его новый управляющий Эндрю Бейли не исключил, что регулятор начнет вливать в экономику деньги, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного пандемией. Инвесторы на британском рынке усилий не оценили - хотя торги 19 марта и завершились в небольшом плюсе, индекс Лондонской биржи FTSE 100 за последние недели потерял около 20%.

Собственные меры приняли и центральные банки Японии и Южной Кореи, чьи рынки вышли в лидеры падения в Восточной Азии (также около 20%). Южнокорейский регулятор снизил ставку до рекордных 0,75%, причем в последний раз такое резкое сокращение - сразу на 50 б.п. - происходило в октябре 2008 года. Так близко к нулевому уровню ставка приблизилась впервые.

Европейский центробанк 12 марта, однако, сохранил базовую ставку на уровне 0%, отрицательную ставку по депозитам и маржинальную ставку на отметке 0,25%. Он сделал ставку на другие меры: сначала регулятор решил до конца года расширить программу выкупа активов на €120 млрд, а 19 марта запустил программу выкупа уже на €750 млрд.

Что думают эксперты

Опрошенные ТАСС аналитики сходятся во мнении, что Банк России не поддастся негативу на рынках и сохранит ключевую ставку на уровне 6%. По их мнению, регулятор не будет ужесточать денежно-кредитную политику, как это было в декабре 2014 года - тогда российская валюта и фондовый рынок пережили один из самых черных дней в своей истории после решения ЦБ поднять ставку с 10,5% до 17%. Если ставка и будет повышена, то позднее, в случае дальнейшего ослабления национальной валюты до 80-85 рублей за доллар и превышения инфляцией целевого показателя в 4%, полагают специалисты.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов считает, что Банк России может прибегнуть к повышению ставки, чтобы снизить стимулы к сбережениям в иностранной валюте. Триггером могут стать рост объема обменных операций в стране или сообщения о проблемах с ликвидностью у каких-то компаний или банков, предполагает эксперт, оговариваясь, что решение может оказаться и "упреждающим".

Снижение же ставки сейчас реально, но для принятия такого решения требуется уверенность, что внешняя конъюнктура скоро улучшится, говорит Куликов. Как отмечает портфельный управляющий "Сбербанк управление активами" Дмитрий Постоленко, против снижения ставки выступает и глобальная неопределенность на рынках. В ВТБ ожидают, что к концу 2020 года ставка все-таки будет снижена до 5,5%.

В целом из 16 опрошенных ТАСС экспертов 15 прогнозируют сохранение ставки в 6% на заседании 20 марта. Только представитель ИК "Фридом Финанс" предположил, что показатель может быть повышен на 25 б.п.

Пока Банк России обходится более мягкими методами: в частности, продавая валюту. Регулятор начал продавать ее с 10 марта в рамках "упреждающих мер" на 3,6-3,7 млрд рублей в день, на этой неделе увеличил объем ежедневных продаж до 5,5-5,6 млрд рублей, а с 19 марта решил продавать валюту в связи со сделкой по продаже правительству пакета акций Сбербанка. Таким образом, ЦБ компенсирует валютному рынку недостачу валюты при снижении цен на нефть марки Urals ниже $25 за баррель. Кроме того, регулятор проводит аукционы "тонкой настройки" - так, 19 марта состоялись депозитный и репо аукционы общим объемом 1 трлн рублей.

Эти действия сопровождаются мерами по поддержке экономики, которые принимает правительство - от отсрочек по уплате налогов целым отраслям до льготного кредитования и послаблений в регулировании. В четверг премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что правительство и Банк России "будут и дальше предпринимать действия, необходимые для обеспечения финансовой стабильности".