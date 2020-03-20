Россияне стали больше снимать наличные и чаще брать кредиты на фоне коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. За последнюю неделю объем денег, снятых в банкомате, вырос в России на 25%, а спрос на кредиты - на 15%. Об этом свидетельствуют данные банка "Открытие", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Эксперты банка «Открытие также отмечают рост числа транзакций и снятия наличных в банкоматах для закупки продовольствия и лекарств, а также на бытовые нужды. Количество транзакций в банкоматах с 13 по 19 марта выросло на 15%, а их объем — на 29%. Количество операций по выдаче наличных за этот же период выросло на 10%, а объем таких операций—на 25%", - отметили в банке.

При этом данные банка "Открытие" показывают, что спрос клиентов беззалоговые кредиты и на ипотеку вырос за последнюю неделю на 15% и 20% соответственно. Рост числа заявок вызван ожиданием повышения ставок на рынке из-за ослабления рубля и возможного всплеска инфляции, считают в банке.

"Таким образом, главным изменением в клиентском поведении в первые дни после официального объявления пандемии стал резкий спрос на кредиты на опасениях роста ставок и увеличение объемов трат держателей банковских карт", - заключили в банке.