Власти Германии сняли ограничения на экспорт в страны ЕС средств защиты

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ сняло ограничения на экспорт в страны Евросоюза средств защиты, теперь для их ввоза не нужно получать специальное разрешение. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства экономики и энергетики Германии.

"Экспорт средств защиты в другие государства - члены ЕС не требует больше получения разрешения", - отметили в ведомстве.

В МИД ФРГ назвали данное решение "сигналом европейской солидарности и хорошим знаком работающего внутреннего рынка, в том числе в кризисное время". Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, "сегодняшнее решение стало возможным, поскольку Еврокомиссия до этого ввела меры регулирования в области контроля над экспортом [соответствующих товаров] в страны, не относящиеся к внутреннему рынку" ЕС, в свете распространения коронавируса.