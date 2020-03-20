Ретейлеры заявили, что складские запасы позволяют сохранять стабильные цены на электронику

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Накопленные ретейлерами электроники складские запасы позволяют сохранять стабильные цены на технику в условиях падения курса рубля и распространения коронавируса, сообщили ТАСС в компаниях.

"Мы полностью к готовы к растущему спросу, создали товарные запасы в конце 2019 и начале 2020, поставки из Китая достаточно быстро восстановились. Товарные запасы позволяют нам обеспечить текущий спрос и, насколько возможно, минимизировать рост цен, связанный с ослаблением рубля", - сообщили в группе "М.Видео-Эльдорадо". "Цены пока удается сдерживать", - добавили в компании.

В пресс-службе компании "Связной" в свою очередь сообщили, что "не получали официальных сообщений от партнеров о повышении стоимости продукции" и имеют достаточное количество запасов продукции.

Генеральный директор компании-дистрибьютора diHouse (входит в группу компаний "Ланит") Юрий Родный также отметил, что "изменение курса не должно повлиять на стоимость продукции, которая сейчас есть у продавцов". "Традиционно валютные риски берут на себя или производители, или дистрибуторы. После того как ретейлер получает товар, курс валют фиксируется", - пояснил он.

Когда можно ждать роста цен

В компании-дистрибьюторе Merlion отметили, что несмотря на восстанавливающееся в Китае производство и запасы техники на складах компаний, российские потребители могут столкнуться с ростом цен из-за падения курса рубля, например, на смартфоны, уже во втором квартале этого года. По итогам года общее снижение оборота техники в России, по оценке эксперта компании Татьяны Скоковой, может составить "минимум 20%".

"К сожалению, к ситуации с коронавирусом добавился еще и кризис, и падение рубля вносит свои коррективы. Неизбежен рост цен, как следствие - падение спроса", - отметил директор по дистрибуции дивизиона "Бытовая техника и электроника" компании Merlion Константин Десслер.

"В целом по рынку, думаю, можно ожидать стагнации", - считает гендиректор diHouse.