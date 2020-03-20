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"Дочка" BP вложит $250 млн в строительство солнечной электростанции в Техасе

Мощность проекта составит 260 МВт

ТАСС, 20 марта. Lightsource BP, дочернее предприятие BP, и инвесторы вложат $250 млн в строительство солнечной электростанции Impact Solar в Техасе. Об этом говорится в сообщении BP.

Мощность проекта составит 260 МВт. Электроэнергия, получаемая на станции, будет продаваться по долгосрочному соглашению с BP, уточняется в сообщении.

Ввод объекта в коммерческую эксплуатацию ожидается к концу 2020 года.

Lightsource BP - крупнейшая компания Европы по развитию и управлению крупномасштабными проектами в области солнечной энергетики. BP принадлежит 50%-ная доля в компании.

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