"Дочка" BP вложит $250 млн в строительство солнечной электростанции в Техасе

ТАСС, 20 марта. Lightsource BP, дочернее предприятие BP, и инвесторы вложат $250 млн в строительство солнечной электростанции Impact Solar в Техасе. Об этом говорится в сообщении BP.

Мощность проекта составит 260 МВт. Электроэнергия, получаемая на станции, будет продаваться по долгосрочному соглашению с BP, уточняется в сообщении.

Ввод объекта в коммерческую эксплуатацию ожидается к концу 2020 года.

Lightsource BP - крупнейшая компания Европы по развитию и управлению крупномасштабными проектами в области солнечной энергетики. BP принадлежит 50%-ная доля в компании.