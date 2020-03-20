Эксперт: вспышка коронавируса грозит финансовым кризисом многим развивающимся странам

ВАШИНГТОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Распространение коронавируса нового типа грозит финансовым кризисом многим развивающимся экономикам. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС авторитетный американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, способен ли, с его точки зрения, нынешний международный кризис обернуться какими-то по-настоящему катастрофическими экономическими или политическими последствиями для всего мирового сообщества. "Нет, я не считаю, что нас ждет апокалипсис. Однако на развивающихся рынках это отразится особенно сильно, так как у них нет стойкости или денежных средств, чтобы эффективным образом ответить [на складывающуюся ситуацию]. Мы, возможно, увидим, как еще один финансовый кризис ударит по многим из них", - сказал эксперт.

Бреммер также подчеркнул, что, по его оценке, геополитические последствия вспышки нового коронавируса окажутся для Соединенных Штатов и мира в целом более значительными, чем те, которые наблюдались после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

"В геополитическом плане это имеет более важные последствия. После 11 сентября [2001 года] не было бросавших Соединенным Штатам вызов [государств]. Страна сплотилась вокруг флага, была мощная внутриполитическая реакция, а на мировой арене на помощь Америке пришли как союзники, так и соперники. А сейчас ситуация совершенно иная: американская политическая система намного более расколота, союзники перестраховываются, Китай чувствует себя намного более уверенно относительно своего места в мире", - убежден политолог.

В своем Twitter он ранее написал, комментируя противоречия между Вашингтоном и Пекином, что, если президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин "не будут более осторожными, а сейчас ни один, ни другой к этому не расположены", то пандемия, вызванная коронавирусом, приведет к "новой холодной войне". "<...> Трамп хочет возложить на кого-то ответственность за первый кризис своего президентства", - полагает Бреммер. На его взгляд, Китай в этой ситуации является "самой легкой целью".

Кроме того, глава Eurasia Group прогнозирует, что "растет вероятность развала первого этапа торговой сделки" США и Китая, подписанного 15 января в Вашингтоне.