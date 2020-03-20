Число бронирований билетов в США упало на 100-200% из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Количество бронирований авиабилетов в США на следующие несколько месяцев упало в США на 100-200% из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщила в четверг ассоциация американских авиакомпаний Airlines for America.

"С учетом одних только пассажирских перевозок общее количество бронирований на последующие несколько месяцев упало на 100-200%, а число отмен бронирований стремительно опережает количество новых бронирований, и ситуация ухудшается с каждым днем", - говорится в письме, которое представители ассоциации направили американской администрации и Конгрессу.

В послании также содержится призыв к властям оказать немедленную финансовую поддержку отрасли. "От лица всей отрасли гражданской авиации США и 11 млн работников, которых мы либо напрямую представляем, либо поддерживаем с экономической точки зрения, искренне просим администрацию и Конгресс работать сообща, чтобы как можно скорее предпринять действия для финансовой защиты нашей отрасли", - отмечается в документе.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 11274, умерли по меньшей мере 157 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 140 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 207 тысяч человек, более 8,6 тысячи умерли.