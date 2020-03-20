Посол Сирии заявил, что Турция не будет разрабатывать нефтяные месторождения в Хасеке

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что Турция не будет заниматься разработкой месторождений нефти в Камышлы (город Эль-Камышлы в провинции Хасеке). Об этом Хаддад сообщил в пятницу в интервью газете "Известия".

"Заявления главы турецкого "режима" снова подтверждают его полную отдаленность от реальности, поскольку он не имеет права на природные ресурсы Сирии - это богатство принадлежит только сирийскому народу. Заявления Эрдогана еще раз доказывают его намерения расширяться за счет Сирии, путем разграбления богатств ее населения" - отметил посол газете "Известия".

Рияд Хаддад добавил, что "процесс реконструкции и восстановления экономики Сирии будет ограничен теми странами, которые стояли бок о бок с Сирией во время ее войны против терроризма".

Президент Турции Тайип Эрдоган в беседе с журналистами на борту своего самолета во время перелета из Бельгии в Турцию утверждал, что он предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместно поднять экономику Сирии при помощи сирийской нефти. Фрагменты этого интервью 10 марта опубликовал телеканал CNN Turk.

"В Камышлы есть запасы нефти. Запасы также есть в Дейр-эз-Зоре, здесь террористы (курдские формирования "Силы народной самообороны" - прим. ТАСС) эксплуатируют ресурсы", - сказал он. По утверждению турецкого лидера, на эти месторождения "есть планы у США", а на месторождение в Эль-Камышлы - у РФ. "Я сделал Путину следующее предложение: "С помощью полученной отсюда нефти мы сделаем подрядную компанию, и если вы финансово поддержите, то давайте поднимем разрушенную Сирию на ноги", - сказал Эрдоган. По его утверждениям, Путин не дал на это ни положительного, ни отрицательного ответа.

В Москве неоднократно заявляли, что сирийская нефть принадлежит исключительно сирийскому народу.