В Хабаровском крае резиденты ТОР и СПВ создали около 3,3 тыс. новых рабочих мест за 5 лет

ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) за пять лет работы в Хабаровском крае создали около 3,3 тыс. новых рабочих мест, вложив в открытие производств свыше 50 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства региона Максим Тарасов.

"Резидентами [ТОР] осуществлены инвестиции в объеме более 20 млрд рублей, создано около 2,5 тыс. новых рабочих мест. Резидентами Свободного порта Владивосток проинвестировано более 30 млрд рублей, создано около 800 новых рабочих мест", - сказал он.

Резиденты ТОР завершили строительство терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта пропускной способностью 3 млн человек в год, построили золотодобывающее предприятие, тепличный комплекс, завод каменной ваты, запустили другие предприятия. В портах Ванино реализуются проекты строительства крупных терминалов для перевалки грузов.

Тарасов сообщил, что в 2020 году статус резидента ТОР присвоили двум новым компаниям, которые в ближайшие два года собираются открыть предприятия по деревообработке и производству комплектующих изделий с объемом вложений в размере 50 млн рублей и созданием более 50 рабочих мест.

Ранее заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что российский Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами. По его мнению, округ уже сейчас набрал хороший темп экономического роста и наладил привлечение инвестиций. В Хабаровском крае действуют три ТОР - "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск", первая начала работать в 2015 году. С резидентами заключено 68 соглашений с общим объемом инвестиций в размере 60 млрд рублей. Режим Свободного порта Владивосток в регионе распространен на Ванинский и Советско-Гаванский районы, предприятия заявили проекты на 100 млрд рублей.

ТОР - территории с особым правовым режимом ведения бизнеса, которые позволяют инвесторам проходить административные процедуры в упрощенном порядке, получать налоговые льготы и другие преференции. На сегодняшний день на Дальнем Востоке действуют 20 таких территорий.