"Восточный порт" в 2020 году направит на борьбу с угольной пылью более 1,7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Крупнейший в России специализированный терминал "Восточный порт" в поселке Врангель в Приморье в 2020 году направит на борьбу с угольной пылью более 1,7 млрд рублей, в частности. Как сообщил ТАСС управляющий директор АО "Восточный порт" Вадим Байбак, там создадут систему подавления пыли, работающую круглый год.

"С 2018 года АО "Восточный Порт" реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет 5,8 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в 2020 году превысят 1,7 млрд рублей. В рамках реализации программы на 2020 год предприятием запланировано создание системы пылеподавления, функционирующей в круглогодичном режиме при работе складских машин, таких как стакер, реклаймер, судопогрузочные машины", - сообщил Вадим Байбак.

Кроме того, в 2020 году планируется модернизировать аспирационные установки, которые засасывают пыль, и заменить дождевальные аппараты в системе орошения складов. Байбак рассказал, что основу системы экологической безопасности предприятия составляет система пылеветрозащитных сооружений высотой более 20 м и общей протяженностью более 2,5 км. "Это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке в настоящее время. В качестве ветропылезащитных барьеров применяются стальные перфорированные, гофрированные экраны из низколегированной оцинкованной стали с антикоррозионным полимерным покрытием, которые не позволяют пыли выйти за пределы погрузочного комплекса", - рассказал он.

Применяются и другие технологии. Так, выгрузка угля проходит в закрытом здании вагоноопрокидывателя, оснащенном двумя аспирационными системами и системой "сухого тумана", которая препятствует образованию угольной пыли при разгрузке вагонов. После выгрузки уголь попадает в специальные подземные бункеры под зданием глубиной более 20 метров, где уголь проходит магнитную очистку. На склад уголь поступает по специальной системе закрытых конвейеров, ее общая протяженность превышает 22 км.

АО "Восточный порт" находится на юге Приморья, это крупнейший в России специализированный терминал, который обеспечивает высокотехнологичную экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. По состоянию на февраль 2020 года на предприятии трудится 2186 человек.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обсуждается несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась, когда вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям. Президент РФ Владимир Путин дал поручение, согласно которому стивидоры Приморья должны перейти на закрытую перевалку угля, не загрязняющую воздух.