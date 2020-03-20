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В арктических районах Якутии планируют построить три торгово-логистических центра

Они позволят снизить цену продуктов и решить вопрос их хранения, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики

ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Якутии планируют построить в арктических районах три торгово-логистических центра (ТЛЦ) в 2020 году. Развитие сети ТЛЦ позволит снизить цену продуктов и разрешит вопрос их хранения, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

"Планируем построить три торгово-логистических центра в населенных пунктах арктических районов: Усть-Янский, Среднеколымский и Абыйский. Строительство ТЛЦ позволит нам увеличить объем перевозимых при помощи навигации продуктов. Если раньше выполнялось только два рейса, то в этом году мы хотим увеличить количество рейсов до трех, так как после строительства ТЛЦ разрешится вопрос хранения продуктов. Также ТЛЦ должен позволить снизить стоимость продуктов, так как завоз в период навигации выходит намного дешевле, нежели на автотранспорте", - сказали в пресс-службе. "Мы хотим обратиться в Фонд развития Дальнего Востока, чтобы далее с заключением концессионного соглашения и достигнутой в последующем экономии возместить расходы", - добавили в ведомстве.

Как отметили в ОАО "Туймаада-Агроснаб", которое занимается северным завозом в Якутии, в течение трех лет планируется построить на территории Якутии 12 торгово-логистических центров, необходимая на реализацию этих проектов общая сумма составляет около 680 млн рублей.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий. Так, во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозятся продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам в республике завершается в конце сентября - начале октября.

Ранее сообщалось, что в России появится система господдержки завоза топлива, продуктов и других жизненно необходимых товаров в отдаленные населенные пункты в Арктике. О создании системы говорилось в опубликованном в марте указе президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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