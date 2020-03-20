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Распространение коронавируса нового типа

Власти Чукотки сообщили, что коронавирус не повлияет на снабжение региона

Как сообщили в правительстве округа, вся продукция для нужд региона производится российскими компаниями

АНАДЫРЬ, 20 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России и мире никак не отразится на организации северного завоза на Чукотку, так как вся продукция для нужд округа производится российскими компаниями. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

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Ситуация с распространением коронавируса в России и мире, по заверениям властей Чукотского автономного округа, никак не повлияет на процесс завоза продуктов питания, товаров промышленной группы и топлива.

"Мы почти ничего не закупаем за границей - в большинстве своем все у российских поставщиков. Овощи, молочную продукцию, мясо - все это доставляется из европейских и дальневосточных регионов России. Есть какой-то минимальный процент привезенных овощей из Абхазии и Азербайджана, но даже если нам придется от них отказаться, ситуация на рынке не осложнится. Сейчас к организации северного завоза на год следующий мы готовимся в штатном режиме - компании уже выходят на аукционы. Никаких дополнительных сложностей в связи с пандемией в этом вопросе у нас пока не возникало", - рассказали ТАСС в окружном правительстве.

Почти весь объем продовольствия на Чукотку завозит государственная компания "Чукотоптторг". Кроме доставки, предприятие ежегодно выпускает 200 - 250 тыс. банок консервов из оленины и свинины, около 100 тонн - рыбной продукции. Выращивают в округе и овощи - несмотря на то, что вся территория Чукотки находится в зоне вечной мерзлоты и считается непригодной для земледелия, овощи выращивают в защищенном грунте (современных тепличных комплексах). В торговых сетях полуострова можно приобрести огурцы, помидоры, зелень и кабачки от местных сельхозтоваропроизводителей, в 2019 году ими было выращено 167 тонн продукции.

В четверг компания "Чукотоптторг" начала проводить ежедневный мониторинг реализации товаров на территории Чукотского АО. По данным руководства предприятия, запасов продуктов питания в населенных пунктах региона хватит до открытия летней навигации в мае. Ажиотажного спроса на какую-либо продукцию нет.

К 2035 году в России планируется внедрить систему господдержки северного завоза, чтобы полноценно снабжать арктические районы, остающиеся отрезанными зимой от большой земли из-за сложных климатических условий. Это следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. Чукотский АО - один из самых удаленных и труднодоступных регионов России. В округе нет железнодорожных путей и большинство грузов, кроме скоропортящейся продукции, доставляется в регион морским транспортом. В год на территорию округа завозится около 12 тыс. тонн пищевой продукции.

Теги
РоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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