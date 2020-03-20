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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

Стоимость нефти сорта WTI растет до $27,24
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 7:30 мск, стоимость нефти Brent составляет $29,3 за баррель.

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Стоимость нефти сорта WTI растет на 5,13% - до $27,24 за баррель.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Нефть марки Brent, в начале месяца стоившая около $50 за баррель, за пару недель подешевела вдвое: ее цена в среду падала ниже $25, минимального значения с 2003 года. Следом упала российская валюта: курс доллара на торгах превышал 81 рубль, а евро приближался к отметке в 90 рублей. 

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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