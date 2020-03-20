Все крупные торговые компании Хайнаня с иностранным капиталом восстановили работу

ХАЙКОУ /Китай/, 20 марта. /ТАСС/. Все крупные внешнеторговые компании с иностранным капиталом южнокитайской провинции Хайнань к середине текущего месяца восстановили работу после нескольких недель вынужденного простоя либо ограниченного графика из-за нового коронавируса. Об этом сообщило управление коммерции региона.

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Все ключевые предприятия вернулись к работе, соблюдая необходимые меры предосторожности. Наша провинция активно наращивает масштабы международной торгово-инвестиционной деятельности, некоторые компании в последнее время демонстрируют заметные успехи", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

По его данным, в регионе насчитывается около 60 крупных компаний, которые обеспечивают более 90% хайнаньского экспорта. Все они, как утверждают власти, восстановили в прежнем объеме производственную и коммерческую деятельность.

Согласно официальной статистике, провинция продолжает активно привлекать иностранные инвестиции, которые за январь и февраль увеличились в годовом исчислении примерно на 100% (до 119 млн долларов). За последние две недели февраля, по мере восстановления работы, объем внешней торговли острова вырос почти на 25%, до 3,18 млрд юаней (447,5 млн долларов по текущему курсу).

Как сообщила газета "Хайнань жибао", некоторые местные компании, несмотря на эпидемию, смогли увеличить объем поставок. Например, подразделение корпорации "Синопек" за два месяца реализовало 1,56 млн тонн нефтепродуктов, что на 76% больше, чем за январь и февраль 2019 года. Значительно повысили активность и хайнаньские предприятия в области технологий искусственного интеллекта, в сфере рыбной промышленности.

Хайнань после преодоления вспышки пневмонии

Распространение коронавируса на Хайнане фактически прекратилось: в уездах и городах провинции уже месяц как нет новых случаев заболевания пневмонией. В регионе насчитывается только один инфицированный, который проходит профилактическое лечение. Провинция уже восстановила регулярное движение транспорта, работу многих компаний и туристических достопримечательностей. Несмотря на стабильную ситуацию, власти региона сохраняют усиленные меры контроля: в Китае с каждым днем увеличивается число заразившихся, прибывающих из-за границы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания впервые была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и уже распространилась более чем на 140 стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.