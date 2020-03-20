Эксперт заявил, что дефицит туалетной бумаги в Японии будет непросто преодолеть

ТОКИО, 20 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Преодоление крайне непривычного для Японии дефицита туалетной бумаги потребует времени, хотя в стране производится достаточное количество этого товара. В беседе с корреспондентом ТАСС такое мнение высказал в пятницу представитель секретариата Национальной ассоциации производителей бытовой бумажной продукции Кадзухиро Года.

"Конечно, - сказал он, - сейчас уже нет такого ажиотажа, как в конце февраля, когда под аккомпанемент новостей о распространении коронавируса нового типа покупатели выстраивались в длинные очереди перед магазинами или собирались перед ними до открытия. Однако и сейчас, например, в небольших аптеках или мини-супермаркетах в густонаселенных жилых кварталах туалетной бумаги по-прежнему нет. В то же время ее имеется в избытке в больших пригородных торговых центрах - многое зависит от наличия складских помещений, от размера полок для туалетной бумаги, от площади магазина. И, конечно, от поведения потребителей, которые делают закупки про запас, что раньше японцам было несвойственно".

"Туалетной бумаги полно на складах у производителей, но есть проблемы с ее доставкой, - продолжал представитель ассоциации, - Не хватает водителей и пространства в имеющихся грузовиках, имеются ограничения на длительность рабочего времени. И, если туалетную бумагу вдруг начинают покупать в два раза больше, мы просто физически не можем перейти на две перевозки в сутки вместо одной".

"Ситуацию можно легко назвать небольшой паникой на рынке, - сказал ТАСС специалист по поведению потребителей, профессор токийского Университета София Тэцуо Сугимото. - Вполне понятно, когда в условиях распространения новой опасной инфекции люди скупают защитные маски или содержащие алкоголь жидкости для дезинфекции. Однако погоня за туалетной бумагой носит иррациональный характер, тем более что всем известно, что ее в стране имеется достаточное количество. Этот товар стоит недорого, его легко хранить, он всегда нужен. Покупка его впрок создает столь нужное сейчас людям чувство успокоения".

А если введут карантин?

Корреспондент ТАСС в пятницу в который раз убедился, что туалетной бумаги в небольших соседних магазинчиках по-прежнему не имеется. Свою версию причин, побуждающих японцев скупать этот товар, изложила одна из покупательниц. "Это вовсе не паника, - сказала она корреспонденту ТАСС. - В Китае и в Европе повсюду вводят карантины, закрывают целые города. Есть гарантии, что того же не случится в Японии? Значит, надо запасаться нужными товарами". Впрочем, массовой скупки продовольствия длительного хранения в Японии пока не наблюдается - полки соответствующих магазинов полны.

В стране выявлено уже почти 1,7 тыс. заразившихся новым коронавирусом, включая 712 человек с американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в японском порту Иокогама. Умерли 40 человек, в том числе семеро с теплохода. Правительство Японии неоднократно заявляло, что пока не видит причин для введения в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса.