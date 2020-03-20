"Норникель" оснастит рудники на севере Красноярского края цифровыми центрами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Компания "Норникель" до 2021 года оснастит все рудники на севере Красноярского края цифровыми центрами планирования и контроля горных работ. Об этом сообщил журналистам в пятницу на открытии операционного центра на руднике "Комсомольский" директор заполярного филиала компании Николай Уткин.

Центры планирования и контроля горных работ позволяют в круглосуточно в режиме онлайн контролировать выполнение горнорудных работ. Что позволяет моделировать оптимальные режимы технологических процессов, предупреждать развитие опасных и внештатных производственных ситуаций. Первый такой центр открылся на руднике "Октябрьский" в 2019 году. В марте этого года аналогичный центр открылся на руднике "Комсомольский".

"Следующий такой центр появится на руднике "Таймырский", параллельно ведется проектирование на Надеждинском металлургическом заводе. <…> Мы планируем в этом году (оборудовать таким центром) рудник "Таймырский", в первом квартале следующего года - Надеждинский металлургический завод, потом рудник "Скалистый". В 2021 году мы оборудуем такими многофункциональными центрами все предприятия", - сказал Уткин.

Как уточнили ТАСС в компании, общая стоимость инвестиций в создание операционных центров 400 млн рублей. Строительство центра на руднике "Комсомольский" велось сентября 2019 по март 2020 года, объем инвестиций составил 172 млн рублей.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР

В состав заполярного филиала "Норникеля" входят рудники Таймырский, Октябрьский, Комсомольский, Скалистый и Маяк, а также Надеждинский металлургический завод и медный завод, Талнахская и Норильская обогатительные фабрики.