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Распространение коронавируса нового типа

Пользователи AliExpress, готовясь к удаленной работе, покупают пивоварни и перфораторы

Как отмечается, пользователи также стали покупать больше товаров для хобби, саморазвития и создания уюта
Описание
© CHINA-SINGLES DAY/LOGISTICS REUTERS/Aly Song

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пользователи "AliExpress Россия" (входят онлайн-площадки AliExpress, Tmall, Pandao) в перспективе самоизоляции и перехода на удаленную работу из-за распространения в России коронавируса стали приобретать домашние пивоварни, столики для ноутбуков, игрушки и перфораторы, продажи которых выросли на площадке на 35%. Об этом говорится в исследовании "AliExpress Россия", сравнившей продажи в марте с продажами в феврале на площадке Tmall (интернет‑магазин от AliExpress для российских покупателей).

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"Пользователи "AliExpress Россия" стали покупать на локальном маркетплейсе больше товаров для хобби, саморазвития, комфортной работы из дома и создания домашнего уюта. <...> Самым необычными хитами продаж стали товары для пивоварения и виноделия", - говорится в исследовании.

Во время подготовки к периоду работы из дома активно растут онлайн-продажи домашней одежды (+60%), игрушек (+80% в отдельных категориях). В категории "Товары для дома" удвоилось количество заказов, а общий рост продаж в сравнении с началом февраля составил 70%. В продажах лидируют не только товары для подготовки к летнему сезону, например, умные напольные весы, но и товары для уборки (швабры и ведра).

"Для комфортной работы в режиме "home office" покупатели площадки выбирают столики для ноутбуков, удобные геймерские кресла и напольные подушки. Домашний уют нельзя представить без комфортной одежды: лидером продаж стали хлопковые футболки и домашние тапочки, продажи которых выросли на 60% и 40% соответственно", - говорится в исследовании платформы.

Перспектива продолжительного нахождения дома подтолкнула россиян к покупкам товаров для дома и ремонта. В категории "Ремонт и строительство" последние несколько недель росли продажи товаров для ремонта кухни - положительная динамика категории составила 30%. Хитами стали смесители и раковины. Популярностью также пользовались нагревательные элементы, в целом продажи в этой категории выросли на 46%. "Ремонт дома и дачи невозможен без инструментов: рост этой категории составил 38%. Также помощниками покупателей в будущем сезоне станут перфораторы и пневмоинструменты, продажи которых выросли на 35%", - говорится в исследовании.

Неотъемлемой частью вынужденных каникул для семей с детьми станут развивающие игрушки: продажи детских конструкторов выросли на 78%, радиоуправляемых игрушек - на 45%. Интересом пользовались высокотехнологичные игрушки, например, роботы. Среди товаров для хобби популярностью пользуются наборы для детского творчества и настольные игры. 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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