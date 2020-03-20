{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по обеспечению устойчивой работы Рунета

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в связи с распространением коронавируса нового типа отложила учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Плановые учения отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сказали в ведомстве.

По словам представителя Минкомсвязи, уточненный график будет утвержден в ближайшее время.

Согласно приказу министерства, учения проводятся четыре раза в год в конце каждого квартала, они направлены на отработку отдельных механизмов реагирования на угрозы устойчивой и безопасной работы Рунета. Цель запланированных ранее на 20 марта учений - отработка возможностей блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS. Предполагается, что применение криптографических протоколов для передачи данных DNS (например, при обращении к какому-либо сайту) позволит затруднить перехват трафика.

Предыдущие учения по обеспечению устойчивой работы Рунета Минкомсвязь провела 23 декабря 2019 года. Тогда были исследованы риски и уязвимости устройств "интернета вещей", в том числе используемых на объектах критической информационной инфраструктуры, например, в энергетике. Эти учения проводились в рамках закона об устойчивом Рунете, вступившего в силу 1 ноября прошлого года. Закон предполагает, что подобные тестирования должны проводиться не реже раза в год.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Эксперт заявил, что дефицит туалетной бумаги в Японии будет непросто преодолеть
Представитель секретариата Национальной ассоциации производителей бытовой бумажной продукции Кадзухиро Года при этом отметил, что в стране производится достаточное количество этого товара
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС