Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по обеспечению устойчивой работы Рунета

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в связи с распространением коронавируса нового типа отложила учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Плановые учения отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сказали в ведомстве.

По словам представителя Минкомсвязи, уточненный график будет утвержден в ближайшее время.

Согласно приказу министерства, учения проводятся четыре раза в год в конце каждого квартала, они направлены на отработку отдельных механизмов реагирования на угрозы устойчивой и безопасной работы Рунета. Цель запланированных ранее на 20 марта учений - отработка возможностей блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS. Предполагается, что применение криптографических протоколов для передачи данных DNS (например, при обращении к какому-либо сайту) позволит затруднить перехват трафика.

Предыдущие учения по обеспечению устойчивой работы Рунета Минкомсвязь провела 23 декабря 2019 года. Тогда были исследованы риски и уязвимости устройств "интернета вещей", в том числе используемых на объектах критической информационной инфраструктуры, например, в энергетике. Эти учения проводились в рамках закона об устойчивом Рунете, вступившего в силу 1 ноября прошлого года. Закон предполагает, что подобные тестирования должны проводиться не реже раза в год.