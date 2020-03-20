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Кабмин предоставит налоговую отсрочку компаниям в сфере культуры и спорта

Такая мера вводится для поддержки предприятий в связи со сложностями, с которыми они столкнулись из-за пандемии нового коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"ФНС России обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии", - говорится в тексте поручения.

Такая мера вводится для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями, с которыми они столкнулись из-за пандемии нового коронавируса.

На заседании правительства 19 марта Мишустин заявил, что отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам. По его словам, МЭР РФ, Минфин, Минтранс и Ростуризм разработают порядок компенсаций туроператорам убытков, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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