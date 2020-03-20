Сбербанк обсуждает с властями поддержку застройщиков и гостиничного бизнеса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сбербанк России прорабатывает с правительством РФ и с другими банками механизм субсидирования ставки по кредитам для застройщиков и гостиничного бизнеса, сообщил ТАСС зампредседателя правления госбанка Анатолий Попов.

"Мы считаем очень важным, чтобы девелоперы жилья сохранили устойчивость и продолжали стабильно работать на рынке, так как строительная отрасль - одна из ключевых в социальной повестке страны. <….> Сейчас Сбербанк обсуждает предложения по субсидированию и участвует в проработке механизмов такой поддержки с профильными министерствами и банковским сообществом. Также поддержка государства потребуется и для гостиничного бизнеса, видим, что в ближайшее время данный бизнес будет испытывать сложности с загрузкой, решение потенциальных проблем - субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным по данному направлению бизнеса. Представители власти активно занимаются решением поддержки бизнеса", - отметил он.

По словам Попова, строительную отрасль, в частности, сейчас могут поддержать уже реализованное повышение размера и условий выплат материнского капитала и меры по субсидированию ставок по ипотеке физических лиц, а также субсидирование затрат застройщиков по низкомаржинальным проектам. По оценке Сбербанка, необходимый объем субсидий на четыре года в целом по рынку составит около 50 млрд рублей. Он также подчеркнул, что банк разрабатывает для заемщиков, нуждающихся в поддержке, мероприятия по изменению графиков платежей по кредитным договорам, применению отсрочки по погашению основного долга и пролонгации кредитных договоров.

"Мы полностью поддерживаем решение ЦБ РФ в части послаблений для малых и средних предприятий. Особенно важным считаем изменение подходов ЦБ к оценке финансового положения и качества обслуживания долга таких клиентов. В качестве одного из первых шагов необходимо предоставить банкам возможность не ухудшать кредитную историю и качество обслуживания долга клиентам МСП, которым банк изменил условия погашения или провел реструктуризацию", - отметил зампред правления Сбербанка.

Реализация таких мер поддержки малых и средних предприятий, по мнению Попова, будет наиболее эффективной при условии оперативной и слаженной работы банков, регулятора и всех министерств, курирующих льготные программы финансирования МСП.

"На наш взгляд, целесообразно оперативно рассмотреть возможность изменить текущие постановления по льготным программам и расширить меры поддержки клиентов-сельхозтоваропроизводителей: предоставить возможность увеличения размера субсидий при корректировке графиков платежей по кредитам, выданным в рамках льготной программы, не исключать из программы субсидирования пролонгированные кредиты и увеличить размер субсидии для малых форм хозяйствования. По пролонгированным кредитам важно сделать послабления и по программе МЭР для МСП", - подчеркнул он.