{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк обсуждает с властями поддержку застройщиков и гостиничного бизнеса

По оценке кредитной организации, необходимый объем субсидий на четыре года в целом по рынку составит около 50 млрд рублей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сбербанк России прорабатывает с правительством РФ и с другими банками механизм субсидирования ставки по кредитам для застройщиков и гостиничного бизнеса, сообщил ТАСС зампредседателя правления госбанка Анатолий Попов.

"Мы считаем очень важным, чтобы девелоперы жилья сохранили устойчивость и продолжали стабильно работать на рынке, так как строительная отрасль - одна из ключевых в социальной повестке страны. <….> Сейчас Сбербанк обсуждает предложения по субсидированию и участвует в проработке механизмов такой поддержки с профильными министерствами и банковским сообществом. Также поддержка государства потребуется и для гостиничного бизнеса, видим, что в ближайшее время данный бизнес будет испытывать сложности с загрузкой, решение потенциальных проблем - субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным по данному направлению бизнеса. Представители власти активно занимаются решением поддержки бизнеса", - отметил он.

По словам Попова, строительную отрасль, в частности, сейчас могут поддержать уже реализованное повышение размера и условий выплат материнского капитала и меры по субсидированию ставок по ипотеке физических лиц, а также субсидирование затрат застройщиков по низкомаржинальным проектам. По оценке Сбербанка, необходимый объем субсидий на четыре года в целом по рынку составит около 50 млрд рублей. Он также подчеркнул, что банк разрабатывает для заемщиков, нуждающихся в поддержке, мероприятия по изменению графиков платежей по кредитным договорам, применению отсрочки по погашению основного долга и пролонгации кредитных договоров.

"Мы полностью поддерживаем решение ЦБ РФ в части послаблений для малых и средних предприятий. Особенно важным считаем изменение подходов ЦБ к оценке финансового положения и качества обслуживания долга таких клиентов. В качестве одного из первых шагов необходимо предоставить банкам возможность не ухудшать кредитную историю и качество обслуживания долга клиентам МСП, которым банк изменил условия погашения или провел реструктуризацию", - отметил зампред правления Сбербанка.

Реализация таких мер поддержки малых и средних предприятий, по мнению Попова, будет наиболее эффективной при условии оперативной и слаженной работы банков, регулятора и всех министерств, курирующих льготные программы финансирования МСП.

"На наш взгляд, целесообразно оперативно рассмотреть возможность изменить текущие постановления по льготным программам и расширить меры поддержки клиентов-сельхозтоваропроизводителей: предоставить возможность увеличения размера субсидий при корректировке графиков платежей по кредитам, выданным в рамках льготной программы, не исключать из программы субсидирования пролонгированные кредиты и увеличить размер субсидии для малых форм хозяйствования. По пролонгированным кредитам важно сделать послабления и по программе МЭР для МСП", - подчеркнул он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Единственный производитель "Ессентуков" планирует вдвое увеличить производство
В этом году планируют выпускать до 10 млн бутылок воды в месяц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС