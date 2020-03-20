AFP: экс-сотрудник Google признался в краже технологий беспилотных автомобилей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Бывший инженер компании Google Энтони Левандовски признал себя виновным в похищении коммерческой информации о беспилотных автомобилях у компании и ее последующей передаче конкурентам. Об этом в пятницу сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Левандовски, которое оказалось в его распоряжении.

По данным AFP, Левандовски, проработавший в Google с 2009 по 2016 год, признался, что перед увольнением он скачал документацию по разработке технологий для беспилотных автомобилей, в том числе по созданию радара, с помощью которого такое транспортное средство может определять препятствия на своем пути и измерять расстояния. Отмечается, что Левандовски возглавлял подразделение, занимавшееся разработкой такого устройства.

В августе прошлого года прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила бывшему сотруднику Google обвинения, состоящие из 33 пунктов. Как указывает AFP, Левандовски признался только по одному из них в обмен на отказ прокуратуры от остальных обвинений. Стоимость украденных документов может составлять до $1,5 млн. Левандовски грозит до 10 лет тюремного заключения и $250 тыс. штрафа.

Согласно обвинительному заключению, инженер общался с двумя компаниями - конкурентами Google в сфере разработки беспилотных автомобилей на момент кражи информации.

Во время работы в Google Левандовски основал собственную компанию, которая впоследствии получила название Otto. В 2015 году он начал переговоры с представителями конкурирующей с Google американской компании Uber Advanced Technologies о приобретении у него Otto. Данная компания была куплена Uber в августе 2016 года. Левандовски после этого стал сотрудником Uber и работал в ней до мая 2017 года.