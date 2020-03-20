Заявки "Белавиа" на нерегулярные рейсы в Москву будут поддержаны

МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Все заявки белорусского национального перевозчика "Белавиа" на выполнение нерегулярных рейсов в аэропорты Москвы будут поддержаны российской стороной, при этом белорусы, прибывшие в столицу РФ из третьих стран, смогут оперативно вернуться в Минск. Об этом сообщил ТАСС в пятницу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.

"С 20 марта граждане Беларуси, прибывающие российскими бортами в московские аэропорты, смогут вернуться домой из той воздушной гавани, куда прилетели, воспользовавшись специальными рейсами "Белавиа", - сказал дипломат. - Это становится возможным по решению Федерального агентства воздушного транспорта России. Заявки белорусского авиаперевозчика на выполнение нерегулярных рейсов в аэропорты московского транспортного узла будут согласовываться без ограничений, а значит граждане республики, прилетевшие из-за рубежа, не только во Внуково, без проволочек могут вылететь в Минск".

Мезенцев пояснил, что в соответствии с решением российских властей для граждан Белоруссии, возвращающихся из-за рубежа через Москву, обязателен транзитный режим без помещения на карантин только через пункты пропуска одного и того же аэропорта. Однако многие пассажиры, купив билеты заранее, не во всех случаях предусматривали свой прилет в российскую столицу и вылет в Минск из одного терминала. При этом переезд пассажира в другой аэропорт подвергал бы его риску нежелательных контактов с людьми, прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, вел к нарушению требований транзитного режима, обязательного для иностранных граждан, отметил посол. По его словам, теперь "сторонами выход найден".

Вынужденный, но необходимый шаг

Дипломат подчеркнул, что ограничения на въезд иностранных граждан в Россию носят исключительно временный характер. "Это, безусловно, вынужденный шаг, ответ на решение Всемирной организации здравоохранения, признавшей ситуацию с масштабным распространением коронавируса пандемией. Национальные правительства обязаны сделать все возможное, чтобы обеспечить эффективное противодействие COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), защищая здоровье и обеспечивая безопасность граждан. Именно так действует правительство России", - сказал руководитель российской дипмиссии.

По его словам, практика противодействия новой инфекции, которая реализуется во многих странах, уже сегодня позволяет извлечь уроки, учесть новый зарубежный опыт, накопленный в последние недели системами здравоохранения, органами внутренних дел и региональными властями, муниципалитетами, и вынуждает идти на жесткие меры. "Принятые во благо, они призваны обеспечить защиту от эпидемии миллионов людей - россиян, граждан Беларуси, других стран СНГ, гостей из-за рубежа. Посольства России за рубежом оказывают необходимую поддержку также и белорусским гражданам, которые, как и россияне, оказались в эти дни далеко от дома - на территории ряда азиатских и европейских стран", - сказал Мезенцев.

Действовать согласованно

Он подчеркнул, что вместе с руководством МИД Белоруссии российская сторона самым внимательным образом относится к ситуациям, в которых оказываются белорусы. "При активной вовлеченности российских дипмиссий в Минске и Бангкоке было оказано содействие возвращению белорусов в Москву из Таиланда, куда они попали не по своей воле, направляясь во Вьетнам. Авиационные власти этой страны отказали в приеме самолета из-за коронавируса", - отметил посол. По его словам, это "один из многих примеров внимательного отношения к просьбам коллег". "В то же время мы видим и ценим партнерское взаимодействие, находим отклик со стороны белорусских партнеров и их готовность в столь сложное время помочь гражданам России возвратиться домой. Наше взаимодействие подтверждает, что, несмотря порой на сложности и препятствия в диалоге, мы вместе обязаны укреплять наше конструктивное сотрудничество", - сказал дипломат.

Посол РФ подчеркнул, что "все меры, которые предпринимает руководство Российской Федерации в связи с распространением коронавируса, - вынужденные, но обязательные к исполнению гражданами и зарубежных стран, которые находятся на российской территории". "Понятно, что порой это приносит людям определенные неудобства, но [это] объективно продиктовано эпидемиологической ситуацией, обязательствами по защите граждан от COVID-19", - отметил Мезенцев.

По его словам, сейчас, когда "в десятки стран мира пришла беда, есть угроза здоровью и жизни сотен тысяч людей, ответом на этот вызов должны стать профессиональные действия органов государственной власти, управленческих структур, сплоченность общества". "Убежден, что россияне и белорусы вновь покажут готовность и умение слышать и поддерживать друг друга, учитывать взаимные интересы", - подчеркнул дипломат.