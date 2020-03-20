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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс доллара на Мосбирже упал на 1,3%, евро - на 0,9%

Индексы Мосбиржи и РТС, напротив, подросли
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к доллару на 1,3% и достигал отметки в 78,1 рубля, к евро - на 0,9%, в моменте достигая 83,87 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск доллар находился на уровне 78,26 рубля (-1,1%), евро торговался по 84,07 рубля (-0,7%).

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 5,1%, до 2391,9 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи на 10:03 мск.

Индекс РТС вырос на 6,7% и составил 963,02 пункта.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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