Курс доллара на Мосбирже упал на 1,3%, евро - на 0,9%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к доллару на 1,3% и достигал отметки в 78,1 рубля, к евро - на 0,9%, в моменте достигая 83,87 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск доллар находился на уровне 78,26 рубля (-1,1%), евро торговался по 84,07 рубля (-0,7%).

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 5,1%, до 2391,9 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи на 10:03 мск.

Индекс РТС вырос на 6,7% и составил 963,02 пункта.