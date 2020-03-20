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Мишустин утвердил меры финподдержки транспортных компаний из-за коронавируса

Соответствующие меры разрабатывают Минтранс, Минфин и Минэкономразвития

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Меры финансовой поддержки транспортных компаний из-за пандемии коронавируса, в том числе компенсация убытков, должны быть введены 5 апреля. Это следует из плана первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией (копия документа есть у ТАСС). Документ утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как следует из документа, меры финансовой поддержки транспортных компаний разрабатывают Минтранс, Минфин и Минэкономразвития. 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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