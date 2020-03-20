"Ъ": малый бизнес претендует на квоту на БАМе и Транссибе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Опора России" просит правительство зарезервировать за малым предпринимательством 15% от провозных мощностей БАМа и Транссиба, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо президента организации Александра Калинина, направленное первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Угольные компании из числа субъектов МСП, говорится в документе, не могут конкурировать с крупными холдингами и продавать свою продукцию напрямую потребителю. Причина - невозможность согласовать перевозку железнодорожным транспортом. Компаниям приходится продавать ее холдингам в местах добычи.

В аппарате вице-премьера изданию сообщили, что письмо не получали, добавив, что вопрос относится к компетенции Минтранса. В ведомстве "Ъ" объяснили, что план перевозок всех объемов грузов в восточном направлении составляется с учетом резерва 5% от пропускной способности. При этом там газете отметили, что различий между субъектами МСП и крупными компаниями не предусмотрено.

В начале марта ТАСС сообщал, что Минтранс, Минэнерго и РЖД разрабатывают методику, которая позволит распределить доступ к перевозкам грузов железнодорожным транспортом в восточном направлении. Тогда же в транспортном ведомстве отмечали, что методика не предусматривает предоставления приоритета угольным грузам, она направлена на распределение пропускных способностей для всех грузов, перевозимых в восточном направлении.

Ранее "Ъ" сообщал, что 4 марта в Минэнерго состоялось совещание, где обсуждалась новая методика. Поручение разработать и представить проект этой методики дали по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова 25 февраля Минтрансу и Минэнерго совместно с РЖД, властями Кузбасса и заинтересованными грузоотправителями, сделать это нужно к 20 марта.