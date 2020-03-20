ФНС даст отсрочку по уплате налогов на 3 месяца пострадавшим от коронавируса компаниям

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставит отсрочку налоговых платежей компаниям, которые пострадали от пандемии коронавируса, на три месяца, начиная с 30 марта. Это следует из плана первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией (копия документа есть у ТАСС). Документ утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Предоставление отсрочки по налоговым платежам отраслям, пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (на три месяца)", - говорится в документе.

Ответственными за реализацию этой меры поддержки назначены ФНС, Минпромторг и Минтранс.