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Распространение коронавируса нового типа
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ФНС даст отсрочку по уплате налогов на 3 месяца пострадавшим от коронавируса компаниям

Это одна из первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставит отсрочку налоговых платежей компаниям, которые пострадали от пандемии коронавируса, на три месяца, начиная с 30 марта. Это следует из плана первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией (копия документа есть у ТАСС). Документ утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Предоставление отсрочки по налоговым платежам отраслям, пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (на три месяца)", - говорится в документе.

Ответственными за реализацию этой меры поддержки назначены ФНС, Минпромторг и Минтранс.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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