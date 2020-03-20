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Кабмин планирует временно приостановить правило "третий лишний" при госзакупках лекарств

Сейчас если на участие в торгах поступило минимум две заявки от отечественных или производителей стран ЕАЭС, то иностранная компания к конкурсу не допускается

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство планирует временно приостановить правило "третий лишний" при государственных закупках лекарств и медицинских изделий. Об этом говорится в плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Временная приостановка правила "третий лишний" (если на участие в торгах поступило минимум две заявки отечественных или производителей стран ЕАЭС, то иностранная компания к конкурсу не допускается - прим. ТАСС) при государственных закупках лекарственных средств и медицинских изделий по перечню товаров, определяемых Минпромторгом России и Минздравом России", - говорится в документе.

Соответствующий акт правительства планируется подписать 25 марта 2020 года. На эту же дату намечено подписание актов правительства о введении мер поддержки производителей фармацевтической промышленности, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, включая выдачу специальных займов из средств Фонда развития промышленности.

Президент России Владимир Путин сообщил 17 марта, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, потребовав не допустить контрафакта в этой сфере после введения указанной меры.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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