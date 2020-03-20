Силуанов: нефтяные компании РФ накопили большую "подушку безопасности"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские нефтяные компании за последнее время нарастили большую "подушку безопасности" и имеют хороший запас прочности. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нефтяные компании в последнее время накопили себе большую подушку безопасности, это первое. Второе - нефтяные компании имеют хороший запас прочности. Каких-то беспокойств за снижение цен на энергоресурсы для этого сектора мы не испытываем", - сказал он.

Силуанов отметил, что власти поддержат крупные торговые сети в случае необходимости. "Торговля сейчас показывает хорошие результаты с точки зрения объемов продаж. И в плане, который утвердил председатель правительства, есть пункт которым мы можем воспользоваться - речь идет о субсидировании кредитов по формированию запасов крупными торговыми организациями. Посмотрим, как это будет востребовано, мы готовы будем и оказать поддержку крупным торговым сетям", - сказал он.

По его словам, Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году. "Мы обеспечены необходимым ресурсами, в этом году сокращать бюджетные расходы мы не будем", - сказал он.

Также Минфин обсуждает с Госдумой возможность оперативного перераспределения средств для реагирования на изменения в экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

"Мы сейчас взаимодействуем с парламентом, с депутатами Государственной думы. Есть инициативы о предоставлении более широких прав правительству РФ под контролем парламента принимать более оперативные решения по концентрации ресурсов на тех направлениях, которые требуют дополнительных бюджетных денег", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможности внесения существенных изменений в бюджет текущего года.

По его словам, в частности, обсуждается создание механизма по формированию резерва ресурсов для быстрого реагирования на ситуацию в экономике в связи с пандемией коронавируса. "Мы сейчас взаимодействуем с нашими парламентариями относительно того, как нам создать такой работающий механизм, который мог бы позволять оперативно перераспределять ресурсы при необходимости, формировать резерв, это резерв - в сумме 300 млрд рублей", - отметил Силуанов.