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В "Швабе" создали голографический прицел, снижающий риск промаха из-за смены угла зрения

Кроме того, он способен работать в условиях повышенных температур и влажности

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/ Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) запатентовал и готовит к выпуску новый голографический прицел, исключающий ошибку прицеливания из-за смены угла обзора, говорится в сообщении холдинга.

Новая модель, способная работать в условиях повышенных температур и влажности, позволяет исключить при прицеливании возможность зрительного изменения положения объекта в зависимости от точки обзора наблюдателя, уточняет "Швабе".

"Преимущество голографических прицелов заключается в повышенной надежности и термоустойчивости, а также в отсутствии бликов и лазерного излучения в сторону цели. Такие прицелы удобно сопрягаются с приборами ночного видения, которые крепятся на ручное спортивное или другое стрелковое оружие", - пояснил гендиректор разработавшего прицел НПО "Государственный институт прикладной оптики" Виллен Балоев.

Изделие работает в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов.

Научно-производственное объединение в составе "Швабе" выпускает около 70% всей дифракционной оптики в стране, которая также используется для гиперспектральных камер, с помощью которых оценивается состояние воздуха, растительности и почвы.

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