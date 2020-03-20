Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии. "Пока нет", - ответил Песков на вопрос, если ли в планах Путина телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.

Песков также опроверг информацию, появившуюся в телеграм-каналах о том, что якобы накануне принятия решения об отказе продлить сделку ОПЕК+, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд изъявлял желание провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, но ему было отказано. "Нет, не звонил", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Нефть марки Brent, в начале месяца стоившая около $50 за баррель, за пару недель подешевела вдвое: ее цена в среду падала ниже $25, минимального значения с 2003 года. Следом упала российская валюта: курс доллара на торгах превышал 81 рубль, а евро приближался к отметке в 90.