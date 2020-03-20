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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Силуанов: продажи валюты ЦБ соответствуют объему недополученной валютной выручки

По мнению главы Минфина, решение ЦБ продавать валюту будет способствовать стабилизации курса рубля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Действия Банка России по продаже валюты соответствуют объему недополученной РФ валютной выручки. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Использование средств ФНБ и участие ЦБ практически полностью соответствуют тем объемам валютной выручки, которую мы недополучаем в текущий момент. Мы считаем, что это решение Банка России объективно идет в рамках закона, который подписал президент о приобретении акций Сбербанка правительством РФ и обеспечении финансовой стабильности, мы предпринимаем усилия совместные - и правительство, и Банк России", - подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что решение ЦБ продавать валюту будет способствовать стабилизации курса рубля. "Это решение позволит и осуществлять больше операций продажи валюты на валютной бирже, и это, мы считаем, позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам", - отметил министр.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Объем продажи валюты на внутреннем рынке уже превысил 30 млрд рублей.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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