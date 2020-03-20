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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

В ВТБ считают, что инфляция в России в 2020 году вряд ли превысит 5-6%

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев при этом отметил, что в нынешних условиях повышение ключевой ставки ЦБ нецелесообразно

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Инфляция в России на горизонте года даже при реализации негативного сценария вряд ли превысит 5-6%. Такое мнение высказал в интервью изданию РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

"Центральный банк за последние несколько лет доказал, что он является абсолютно бескомпромиссным борцом с инфляцией. И мы оцениваем, что даже при реализации негативных сценариев инфляция вряд ли превысит 5-6% на горизонте года и точно вернется к цели в 2021 году", - сказал он.

В то же время Соловьев отметил, что в нынешних условиях повышение ключевой ставки ЦБ РФ нецелесообразно. "Понижение ставок во всех других странах уже создает привлекательность рублевых ставок для инвесторов, хотя опять же сейчас большинство людей действуют нерационально", - пояснил он.

По его словам, ВТБ не обременен рисковыми позициями в моменте. "У нас был целый ряд хеджирующих операций. Я не вижу вообще причин для паники по поводу среднесрочной перспективы. Наш корпоративный портфель меньше 30% в иностранных валютах, в 2015-2016 годах он был намного больше. Внутри валютного портфеля у нас превалируют экспортеры", - указал он.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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