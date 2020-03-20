Российские банки за два месяца 2020 года увеличили выдачу потребкредитов на 8,5%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банки увеличили выдачу кредитов на покупку потребительских товаров на 8,5% до 2,61 млн ссуд в январе - феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В первые два месяца 2020 года банки старались кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне, - приводит пресс-служба слова гендиректора НБКИ Александра Викулина. - Риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается такого консервативного подхода в розничном кредитовании. А введение Банком России в прошлом году обязательного для кредиторов показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке заемщиков со стороны банков".

Снижение выдачи кредитов было отмечено практически во всех регионах страны, отмечают в бюро кредитных историй. Самое большое сокращение в отчетном периоде наблюдается в Ставропольском (16,6%) и Алтайском (13,7%) краях и Кемеровской области (13,4%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача снизилась на 5,2% и 7,2% соответственно.

Наибольшее количество потребительских кредитов за указанный период было выдано в Москве (123,4 тыс.), Московской области (113 тыс.), Краснодарском крае (102 тыс.)

На 1 февраля 2020 года НБКИ располагает информацией о кредитах более 100 млн заемщиков, полученную от более 4000 кредиторов.