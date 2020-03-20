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ФАС требует от "Аэрофлота" устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты

В службе подчеркнули, что попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от "Аэрофлота" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов в связи с исключительным положением на рынке. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"В связи с исключительным положением "Аэрофлота" на рынке международных авиаперевозок, а фактически по вывозу российских граждан из других стран, ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна.

"Компенсация затрат авиакомпании на рейс без пассажиров "туда" может быть обеспечена не за счет авиабилетов, а путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении", - указывают в антимонопольной службе.

Накануне "Аэрофлот" заявил, что сообщения во многих СМИ о завышении стоимости авиабилетов по направлениям, по которыми ограничено авиасообщение, недостоверными.

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